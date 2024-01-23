В ООН засудили російський удар по Україні 23 січня
Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила ранкову атаку Росії по території України 23 січня
Про це повідомляє ООН.
"Сьогодні вранці я пила каву вдома в Києві, мої сусіди збиралися на роботу, діти готувалися до школи, коли наші будинки почали здригатися від хвилі повітряних ударів по українській столиці", - написала вона.
Вона додала, що атаки завдали шкоди цивільним будівлям, розташованим поруч з офісом ООН у Києві.
За словами Браун, представники ООН У Харкові повідомили, що рятувальники намагаються знайти людей під завалами житлового будинку, а хвиля повітряних атак також призвела до втрат і руйнувань у Дніпропетровській області.
"Ці удари є ще одним гірким нагадуванням про руйнування, страждання і біду, які російське вторгнення спричиняє мільйонам людей в Україні, - наголосила вона. - Жорстокі та невибіркові напади на цивільне населення мають припинитися".
-
Вранці у вівторок, 23 січня, російська армія запустила ракети по Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.09
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе