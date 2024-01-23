В ООН засудили російський удар по Україні 23 січня

Про це повідомляє ООН.

"Сьогодні вранці я пила каву вдома в Києві, мої сусіди збиралися на роботу, діти готувалися до школи, коли наші будинки почали здригатися від хвилі повітряних ударів по українській столиці", - написала вона.

Вона додала, що атаки завдали шкоди цивільним будівлям, розташованим поруч з офісом ООН у Києві.

За словами Браун, представники ООН У Харкові повідомили, що рятувальники намагаються знайти людей під завалами житлового будинку, а хвиля повітряних атак також призвела до втрат і руйнувань у Дніпропетровській області.

"Ці удари є ще одним гірким нагадуванням про руйнування, страждання і біду, які російське вторгнення спричиняє мільйонам людей в Україні, - наголосила вона. - Жорстокі та невибіркові напади на цивільне населення мають припинитися".