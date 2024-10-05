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Головна Війна з Росією "В росіян є потреба у поповненні запасів, це не випадковість": речник ВМС Плетенчук про перевезення ракет до ППО в районі Керченського мосту
Ексклюзив

"В росіян є потреба у поповненні запасів, це не випадковість": речник ВМС Плетенчук про перевезення ракет до ППО в районі Керченського мосту

Тетяна Нижник
5 жовтня, 2024 субота
11:16
Війна з Росією Керченський міст

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував транспортування ракет С-300 до систем ППО поблизу Керченського мосту

Зміст

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді в них є потреба у поповненні запасів, тому що без роботи ці комплекси в Криму не залишаються. Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І не дарма вони це роблять. Ракети їм потрібні, це не випадковість", - зазначив Плетенчук.

Росіяни прикривають Керченський міст і зараз опікуються ним більше, ніж деякими не менш важливими об’єктами на території самої Російської Федерації, каже речник ВМС: "Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ви бачите, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення — більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так, ракети їм потрібні", - додав він.

  • 3 жовтня партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО поблизу Керченського мосту.

Теги:
Україна
Росія
Крим
ППО
російська армія
ВМСУ
окуповані території
окупанти
Керченський міст
Військові новини
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