"В росіян є потреба у поповненні запасів, це не випадковість": речник ВМС Плетенчук про перевезення ракет до ППО в районі Керченського мосту

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді в них є потреба у поповненні запасів, тому що без роботи ці комплекси в Криму не залишаються. Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І не дарма вони це роблять. Ракети їм потрібні, це не випадковість", - зазначив Плетенчук.

Росіяни прикривають Керченський міст і зараз опікуються ним більше, ніж деякими не менш важливими об’єктами на території самої Російської Федерації, каже речник ВМС: "Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ви бачите, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення — більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так, ракети їм потрібні", - додав він.