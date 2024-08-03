В Ростовській області РФ БПЛА ймовірно атакували аеродром

Про атаку безпілотників повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах. Служби екстреного реагування ліквідовують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Водночас телеграм-канал Astra, посилаючись на місцевих, інформує, що було пошкоджено військовий аеродром "Морозовськ". Зазначається, що судячи з детонації, ймовірно, горить або склад боєприпасів, або цистерни з паливом.

Згодом Astra повідомив про загоряння резервуарів з паливом у Каменському районі Ростовської області.