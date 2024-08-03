В Ростовській області РФ БПЛА ймовірно атакували аеродром
Вночі суботи, 3 серпня, безпілотники ймовірно атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії
Про атаку безпілотників повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
"Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах. Служби екстреного реагування ліквідовують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.
Водночас телеграм-канал Astra, посилаючись на місцевих, інформує, що було пошкоджено військовий аеродром "Морозовськ". Зазначається, що судячи з детонації, ймовірно, горить або склад боєприпасів, або цистерни з паливом.
Згодом Astra повідомив про загоряння резервуарів з паливом у Каменському районі Ростовської області.
- У ніч з 4 на 5 квітня українські безпілотники атакували російські військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі та авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Унаслідок атаки загалом пошкоджено 19 літаків, зокрема - 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.
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