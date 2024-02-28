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"В Україні функціонує близько 40 американських біолабораторій": у мережі шириться черговий фейк РФ

28 лютого, 2024 середа
10:56
Війна з Росією фейк

Прокремлівські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що в Україні нібито функціонує близько 40 американських біолабораторій

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"У біолабораторіях вивчають властивості патогенів, які здатні викликати пандемію. Загалом по світу їх налічується 330", - таку інформацію з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу пишуть прокремлівські ЗМІ.

Насправді заяви про нібито наявність в Україні американських біолабораторій – це продовження путінської брехні, яка має на меті виправдати російську агресію проти України.

Водночас російські пропагандисти жодних офіційних доказів роботи так званих американських біологічних лабораторій на території України не надають.

  • Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
Теги:
Україна
фейк
США
пропаганда
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