"В Україні функціонує близько 40 американських біолабораторій": у мережі шириться черговий фейк РФ

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"У біолабораторіях вивчають властивості патогенів, які здатні викликати пандемію. Загалом по світу їх налічується 330", - таку інформацію з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу пишуть прокремлівські ЗМІ.

Насправді заяви про нібито наявність в Україні американських біолабораторій – це продовження путінської брехні, яка має на меті виправдати російську агресію проти України.

Водночас російські пропагандисти жодних офіційних доказів роботи так званих американських біологічних лабораторій на території України не надають.