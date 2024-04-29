В Україні у березні зросла кількість жертв серед цивільних: розвідка Британії назвала причини

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 604 мирних жителів було вбито або поранено за березень 2024 року. Це на 20 % більше, ніж у попереднього місяця.

"Ці смерті пояснюються ракетними та ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардуваннями на фронті. У доповіді підкреслюється посилення скоординованих ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури, 20 з яких були зруйновані або пошкоджені", - зазначили у розвідці Британії.

У звіті повідомляється про загибель 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. За даними британської розвідки, збільшення кількості жертв безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Загалом в Україні з початку повномасштабної війни, за даними місії ООН, загинуло 31 366 цивільних – 10 810 убитих і 20 556 поранених.

"Ці цифри підкреслюють величезну ціну життів внаслідок незаконного вторгнення Росії в Україну", – наголосили у міноборони Британії.