В Україні у березні зросла кількість жертв серед цивільних: розвідка Британії назвала причини
Кількість постраждалих від обстрілів РФ серед цивільного населення протягом березня збільшилася на 20% у порівнянні з лютим через посилення ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури та застосування ворогом авіабоєприпасів
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 604 мирних жителів було вбито або поранено за березень 2024 року. Це на 20 % більше, ніж у попереднього місяця.
"Ці смерті пояснюються ракетними та ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардуваннями на фронті. У доповіді підкреслюється посилення скоординованих ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури, 20 з яких були зруйновані або пошкоджені", - зазначили у розвідці Британії.
У звіті повідомляється про загибель 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. За даними британської розвідки, збільшення кількості жертв безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.
Загалом в Україні з початку повномасштабної війни, за даними місії ООН, загинуло 31 366 цивільних – 10 810 убитих і 20 556 поранених.
"Ці цифри підкреслюють величезну ціну життів внаслідок незаконного вторгнення Росії в Україну", – наголосили у міноборони Британії.
- Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних і тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти в трьох областях і лікарню в Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 3 людини.
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