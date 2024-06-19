В Україну повернули 16-річного хлопця, якого вивезли з Лисичанська до Росії

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Українська мережа за права дитини.

Зазначається, що до Мінреінтеграції звернувся військовослужбовець Збройних Сил Ілля і повідомив, що у Росії перебуває його молодший брат Святослав. Батьків у хлопців немає, а брата з тимчасово окупованого Лисичанська до Росії вивезли родичі.

"Святослав дуже хотів повернутися в Україну, але самостійно зробити цього не міг. Тривалий час старший брат Ілля намагався самотужки знайти способи його повернути. Телефонував у різні інстанції в Україні, але йому відмовляли або кудись перенаправляли. Подальшу долю брата вирішив телефонний дзвінок на гарячу лінію Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні Міністерства.

Так, у співпраці з МЗС, посольством України в Білорусі, генконсульством України в Любліні й за сприяння Української мережі за права дитини Мінреінтеграції вдалося організувати повернення.

Українська мережа за права дитини зазначає, що повернення в Україну з російської депортації 16-річного Святослава відбулося у межах проєкту "Шлях додому".



Там додали, що коли перебувати у Лисичанську стало дуже небезпечно, тітка хлопця вивезла його у Воронезьку область, хоча раніше обіцяла старшому племіннику вивезти брата в інше місто України. У РФ вона зробила йому російське громадянство та відправила на навчання у російську школу. Усе це відбувалось без згоди Святослава.



"Шукав можливості повернути Святослава в Україну і його старший брат. Він отримав сильне поранення, зараз пересувається на протезах, але хотів самостійно дбати про молодшого брата та виховувати його", - додають в організації.