В Україну повернули 16-річного хлопця, якого вивезли з Лисичанська до Росії
У вівторок, 18 червня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річного брата військовослужбовця ЗСУ, якого росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганщини до Росії
Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Українська мережа за права дитини.
Зазначається, що до Мінреінтеграції звернувся військовослужбовець Збройних Сил Ілля і повідомив, що у Росії перебуває його молодший брат Святослав. Батьків у хлопців немає, а брата з тимчасово окупованого Лисичанська до Росії вивезли родичі.
"Святослав дуже хотів повернутися в Україну, але самостійно зробити цього не міг. Тривалий час старший брат Ілля намагався самотужки знайти способи його повернути. Телефонував у різні інстанції в Україні, але йому відмовляли або кудись перенаправляли. Подальшу долю брата вирішив телефонний дзвінок на гарячу лінію Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні Міністерства.
Так, у співпраці з МЗС, посольством України в Білорусі, генконсульством України в Любліні й за сприяння Української мережі за права дитини Мінреінтеграції вдалося організувати повернення.
Українська мережа за права дитини зазначає, що повернення в Україну з російської депортації 16-річного Святослава відбулося у межах проєкту "Шлях додому".
Там додали, що коли перебувати у Лисичанську стало дуже небезпечно, тітка хлопця вивезла його у Воронезьку область, хоча раніше обіцяла старшому племіннику вивезти брата в інше місто України. У РФ вона зробила йому російське громадянство та відправила на навчання у російську школу. Усе це відбувалось без згоди Святослава.
"Шукав можливості повернути Святослава в Україну і його старший брат. Він отримав сильне поранення, зараз пересувається на протезах, але хотів самостійно дбати про молодшого брата та виховувати його", - додають в організації.
- 9 червня Україна повернула з території Росії ще одну депортовану дитину - 17-річну Ілону.
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