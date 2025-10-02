Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко

Про це в етері Еспресо експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко

"Tomahawk є звичайною крилатою ракетою. Жодних чудес. Вона має три системи наведення. Ракета Tomahawk практично такою ж, як Taurus, але з більшою дальністю ураження й може бути оснащена ядерною частиною. Звісно, якщо Україна отримає ці ракети, то у модифікації з осколково-фугасною бойовою частиною. Tomahawk, як звичайна крилата ракета, збивається. Винищувачі Міг-31 були спеціально розгорнуті на півночі РФ для того, щоб збивати ці ракети, які мали б летіти із США через Північний полюс", - пояснив Романенко.

Експерт наголосив, що Tomahawk, як і інші крилаті ракети, можна збити. Ракета Tomahawk дуже високоточна, втім, складних систем навігації й наведення вона не має.

"Якщо Україна й отримає ракети Tomahawk, то найважливішим буде не модифікація, а кількість ракет, які ми отримаємо. Бо Україна може збивати російські ракети й інколи це буває 9 з 10 ракет, а інколи й всі. Під час одного з ударів по Україні нашим військовим вдалось збити 8 із 8 російських крилатих ракет. Дійсно, ця ракета високоточна, але всі крилаті ракети мають систему донаведення на кінцевому етапі й мають складні навігаційні системи. Тому нічого такого складного й особливого в цій ракеті немає", - додав він.

