Великих можливостей у Путіна, аби розгорнути широкомасштабний наступ у весняно-літній період, поки що немає, - генерал Богдан
Василь Богдан, ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант, вважає, що армія РФ не зможе протягом найближчих 3-4 місяців наростити відповідний потенціал для широкомасштабного наступу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Війна є війна, зрозуміло, що кожна сторона планує те, чого вона хоче досягнути. Були очікувані наступальні дії ворога у зимово-весняний період, це теж прогнозувалося, тому вживалися відповідні заходи. Питання у тому, наскільки вони були ефективними, але про ефективність треба говорити у контексті того, наскільки ми отримували те, що нам було потрібно і як швидко реагували на це наші партнери. Безумовно, у Росії є план щодо наступу, але питання полягає в іншому – наскільки РФ спроможна реалізувати ці плани?" – зауважив генерал-лейтенант.
За його словами, мова йде не лише про Україну, йдуть розмови, куди далі піде Путін і кому буде загрожувати - Польщі чи країнам Балтії, Європі чи світу в цілому.
"Великих можливостей у Путіна, аби розгорнути широкомасштабний наступ в період весняно-літній чи літньо-осінній, поки що немає. І навряд чи протягом 3-4 місяців він буде здатний їх підготувати. Той окупаційний контингент, понад 400 тис., який перебуває в Україні, у більшості хоч і діє, але відчуваються проблеми як з бронетехнікою, так і з бойовим та морально-психологічним станом окупаційних сил", - зазначив Василь Богдан.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року.
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