"Наприкінці травня або в червні": Зеленський розповів, коли Росія може розпочати новий великий наступ в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року
Про це він сказав у інтерв’ю CBS News.
Зеленський наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, оскільки
очікується, що РФ може розпочати новий великий наступ у державі наприкінці травня або в червні.
"А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізуємо ситуацію", – сказав Зеленський, акцентувавши, що Україні зараз потрібна допомога.
Президент розповів, що Росія в "артилерійській війні на виснаження" має перевагу за рахунок вогневих засобів із більшою дальністю ураження.
"І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша, - ред.) артилерія – 20 з мінусом", - додав він.
Також Зеленський зауважив, що зазвичай, коли росіяни атакують українські села й знищують їх, вони намагаються їх окупувати.
"Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися", - сказав український президент.
- 25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуватимуться до наступу наприкінці травня - на початку літа. Україна готуватиметься дати відсіч.
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