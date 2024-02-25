На початку літа росіяни спробують піти у наступ, - Зеленський

Про це глава держави сказав у неділю, 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Він розповів про те, що чекає на Україну впродовж третього року війни.

"Нам складно буде найближчі місяці, тому що є коливання в США, яке має вплив на деякі держави... Нам буде складно в березні-квітні, ми будемо проходити цей період хвиль. Різних хвиль: і політичних, і фінансових, і тиску різного - так воно і буде. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату, я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти ним", - заявив Зеленський.

Також він сказав, що важливим моментом для України будуть президентські вибори в США.

"Переломними моментами стануть вибори в США, і ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт (саміт миру, - ред.), принаймні ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення війни, яка має закінчитись справедливим миром для нас усіх, для України", - сказав очільник держави.

Президент зокрема наголосив на тому, як для України важливе західне озброєння на прикладі систем ППО.

"Якби сьогодні або в найближчі місяці Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних центрів України.., якби ці системи ми могли б застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли, відступили, ми б зламали їх лінії оборони та пішли б вперед - 10 Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - наголосив Зеленський.