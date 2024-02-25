План нашого контрнаступу був на столі в Кремлі ще до його початку, - Зеленський

Про це глава держави сказав у неділю, 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

"Не все йде за планом. Не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів. Тому є затягування тих чи інших процесів", - прокоментував Зеленський нинішню ситуацію на фронтах російсько-української війни.

"Головне - мати план. І цей план є", - додав український президент.

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Разом з тим, Зеленський відмовився розкрити деталі поточного плану Сил оборони України у напрямку стримування агресора і визволення тимчасово окупованих територій.

"Якщо чесно, між нами говорячи: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: наші контрнаступальні дії восени минулого (2023-го, - ред.) року були на столі Кремля до того як почались контрнаступальні дії. Крапка", - підсумував президент України.