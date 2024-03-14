Верхня палата парламенту Франції підтримала безпекову угоду з Україною

Про це повідомляє Укрінформ.

Після чотиригодинних дебатів Сенат (верхня палата французького парламенту) проголосував за угоду між Францією та Україною: 293 сенатори віддали голоси "за" і 22 – "проти", утрималися – 11.

"Угода із Францією – перша з подібних, вже підписаних Україною, яка пройшла голосування та схвалення обома палатами парламенту країни. Для нас це дуже важливо. Ми на цьому наполягали, тому що це надає документу зовсім іншу вагу", - підкреслив Надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, який був присутній в залі.

"Ми не можемо назвати це ратифікацією з юридичного погляду, але по суті це вона і є", - додав він. За словами Омельченка, така серйозна більшість голосів свідчить про рівень солідарності з Україною, який присутній у французькому суспільстві.

З доповідями в Сенаті виступили міністри оборони Себастьян Лекорню та закордонних справ Стефан Сежурне. Відкривав слухання з підтримки України прем'єр-міністр Габріель Атталь.

"Ці дебати ілюструють прагнення уряду до прозорості та до залучення усіх народних обранців ", - звернувся він до аудиторії.

Серед тих, хто проголосував проти – група комуністів. Сенаторка Сесіль Кукерман засудила пропаганду війни з боку уряду, та назвала неприйнятним те, що угода передбачає вступ України до НАТО.

Для сенатора від ультраправого "Національного об'єднання" Крістофа Щурека війна Путіна є агресивною війною, але угода з Україною не видається необхідною, тож політична сила Ле Пен в обох палатах утрималась від голосування.