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Верхня палата парламенту Франції підтримала безпекову угоду з Україною

14 березня, 2024 четвер
01:24
Війна з Росією Франція

Верхня палата парламенту Франції переважною більшістю підтримав угоду про безпеку з Україною – напередодні таке ж рішення ухвалила і нижня палата

Про це повідомляє Укрінформ.

Після чотиригодинних дебатів Сенат (верхня палата французького парламенту) проголосував за угоду між Францією та Україною: 293 сенатори віддали голоси "за" і 22 – "проти", утрималися – 11.

"Угода із Францією – перша з подібних, вже підписаних Україною, яка пройшла голосування та схвалення обома палатами парламенту країни. Для нас це дуже важливо. Ми на цьому наполягали, тому що це надає документу зовсім іншу вагу", - підкреслив Надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, який був присутній в залі.

"Ми не можемо назвати це ратифікацією з юридичного погляду, але по суті це вона і є", - додав він. За словами Омельченка, така серйозна більшість голосів свідчить про рівень солідарності з Україною, який присутній у французькому суспільстві.

З доповідями в Сенаті виступили міністри оборони Себастьян Лекорню та закордонних справ Стефан Сежурне. Відкривав слухання з підтримки України прем'єр-міністр Габріель Атталь.

"Ці дебати ілюструють прагнення уряду до прозорості та до залучення усіх народних обранців ", - звернувся він до аудиторії.

Серед тих, хто проголосував проти – група комуністів. Сенаторка Сесіль Кукерман засудила пропаганду війни з боку уряду, та назвала неприйнятним те, що угода передбачає вступ України до НАТО.

Для сенатора від ультраправого "Національного об'єднання" Крістофа Щурека війна Путіна є агресивною війною, але угода з Україною не видається необхідною, тож політична сила Ле Пен в обох палатах утрималась від голосування.

  • Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, депутати Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) обговорили стратегію допомоги Франції Україні та провели необов'язкове голосування щодо двосторонньої угоди про безпеку, підписаної з Києвом. Вони схвалили її 372 голосами проти було 99. Таким чином обидві палати парламенту Франції підтримали її переважною більшістю голосів.
Теги:
Франція
допомога Україні
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