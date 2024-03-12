Парламент Франції проголосував за безпекову угоду з Україною

Про це повідомляє Le Figaro.

За підтримку двосторонньої угоди про безпекову угоду Франції та України проголосували 372 депутати Національної асамблеї (нижньої палати французького парламенту), натомість 99 виступили проти.

Перед голосуванням перед парламентом виступив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

"Голосувати проти – означає дати Владіміру Путіну всі аргументи і сигнал, якого він чекає... Утриматися – означає ухилитися від своєї відповідальності перед історією", – заявив Атталь.

Під час дебатів більшість депутатів підтримали безпекову угоду. Проте критикували окремі заяви Емманюеля Макрона, наприклад щодо можливої відправки військ в Україну.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що введення військ НАТО в Україну означатиме "крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії".

11 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні іноземні війська на її території, проте потрібен технічний персонал, який може ремонтувати іноземну техніку.