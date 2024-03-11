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"Чому б не подумати про техперсонал": Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо відправки військ в Україну

11 березня, 2024 понедiлок
22:34
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні іноземні війська на її території, проте потрібен технічний персонал, який може ремонтувати іноземну техніку

Про це президент сказав в ефірі BFMTV.

"Поки Україна тримається, французька армія може залишатися на території Франції", – запевнив Зеленський, коментуючи слова французького колеги Емманюеля Макрона щодо введення французьких військ в Україну.

Зеленський каже, що Макрон хоче обговорити це більш детально під час візиту в Україну і він розуміє слова лідера Франції.

"Те, що він сказав, що ми не можемо нічого "виключати", я думаю, перш за все, що це пов'язано з Володимиром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території", - наголосив президент.

Проте він зауважив, що "якщо Путіну вдасться напасти на іншу країну НАТО, то ситуація буде зовсім іншою". За його словами, країни НАТО мають вирішити, надсилати свою армію чи ні, посилаючись на статтю 5 договору Альянсу.

Зеленський запевняє французів, що "ваші діти не загинуть в Україні", оскільки Україна не є членом НАТО.

За словами Зеленського, Україні не потрібні іноземні війська на своїй території, однак "чому б не подумати про технічний персонал, який приїде в Україну". Так президент запитався щодо, наприклад танків Leopard  чи гармат "Цезар", які відправляють назад до Європи на ремонт.

Зеленський вважає, що Макрон посилив свою позицію щодо Путіна, бо він зрозумів, що той його обдурив. На його думку, Макрон більше не довіряє Путіну.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що введення військ НАТО в Україну означатиме "крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії".

Теги:
Україна
Росія
Франція
Володимир Путін
військові
Володимир Зеленський
російська армія
Емманюель Макрон
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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