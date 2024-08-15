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Від початку доби на фронті відбулось 68 боєзіткнень, третина - на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
15 серпня, 2024 четвер
17:30
Війна з Росією ЗСУ

З початку доби 15 серпня на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, найбільше з яких зафіксували на Покровському напрямку - 23

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Манухівка та Порозок. До того ж росіяни завдали сім авіаударів, скинувши 13 КАБів по районах Перемоги, Михайлівського, Костянтинівки та Кіндратівки.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три - тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського. Сили оборони зупинили усі чотири атаки росіян.

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися шість боїв. Загарбницька армія наступала у бік Спірного, Переїзного, Верхньокам’янського, де зараз триває один бій.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька. Вісім атак відбито, ще дві - тривають. Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Дружбі та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ РФ та відбили 15 атак, вісім боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник три рази штурмував наші позиції у районах Микільського та Рівнопілля. Успіху не мав. Крім цього, залучивши авіацію, ворог випустив НАРи по Новодонецькому.

На Оріхівському напрямку відбулося боєзіткнення біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках фронту - без особливих змін.

  • За минулу добу, 15 серпня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, основні зусилля ворог концентрував на Покровському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Лиман
Покровськ
Торецьк
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