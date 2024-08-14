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Росіяни 55 разів атакували на Покровському напрямку 14 серпня та втратили понад 250 осіб

Влад Дідусь
14 серпня, 2024 середа
23:50
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

За поточну добу, 14 серпня, на фронті відбулося 153 бойові зіткнення, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 серпня.

"Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України, спрямовуючи основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу", - пише ГШ.

Протягом доби росіяни завдали 5 ракетних ударів по території України. Зафіксовано 42 авіаудари (скинувши при цьому 47 КАБ). Терористи залучили для ударів 565 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. 

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку російські терористи 4 рази, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Сотницького Козачка. У Вовчанську ще тривають бої у двох локаціях. 
  • 9 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили 8 наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення. 
  • На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського та Тернів. Продовжуються 2 боєзіткнення. 
  • Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 24 рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сім боєзіткнень ще триває.
  • На Краматорському напрямку українські воїни відбивали 5 спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру і Андріївки. Чотири атаки відбито, триває бій.
  • На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували наші позиції поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного, 18 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у 3 локаціях.
  • Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 55 разів. Найбільшу активність проявляв в районах Воздвиженки, Гродівки та Желанного. 40 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають. 
  • На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбивали 5 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Красногорівки. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.
  • На Времівському напрямку за сьогодні агресор 6 разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили 4 ворожих атаки, ще 2 - тривають.
  • На Оріхівському напрямку відбулося 3 безрезультатні атаки РФ в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.
  • На Придніпровському напрямку 5 штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ", - йдеться у зведенні.

Втрати РФ

Українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили понад 70 росіян, знищили танк, 5 бойових броньованих машин, артсистему, 30 БПЛА, 2 одиниці автомобільної та 3 одиниці спецтехніки. Пошкоджено 4 артсистеми та 6 авто.

На Покровському напрямку росіяни втратили понад 250 військових вбитими та пораненими, а також танк, РСЗВ, 2 бойових броньованих машини та 7 автомобілів. Суттєво пошкодженні 2 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини і 3 авто загарбників.

  • У середу, 14 серпня, російські загарбники змогли окупувати Желанне та Орлівку Донецької області.
Теги:
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