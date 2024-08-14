Росіяни 55 разів атакували на Покровському напрямку 14 серпня та втратили понад 250 осіб
За поточну добу, 14 серпня, на фронті відбулося 153 бойові зіткнення, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 серпня.
"Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України, спрямовуючи основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу", - пише ГШ.
Протягом доби росіяни завдали 5 ракетних ударів по території України. Зафіксовано 42 авіаудари (скинувши при цьому 47 КАБ). Терористи залучили для ударів 565 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку російські терористи 4 рази, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Сотницького Козачка. У Вовчанську ще тривають бої у двох локаціях.
- 9 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили 8 наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення.
- На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського та Тернів. Продовжуються 2 боєзіткнення.
- Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 24 рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сім боєзіткнень ще триває.
- На Краматорському напрямку українські воїни відбивали 5 спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру і Андріївки. Чотири атаки відбито, триває бій.
- На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували наші позиції поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного, 18 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у 3 локаціях.
- Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 55 разів. Найбільшу активність проявляв в районах Воздвиженки, Гродівки та Желанного. 40 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають.
- На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбивали 5 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Красногорівки. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.
- На Времівському напрямку за сьогодні агресор 6 разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили 4 ворожих атаки, ще 2 - тривають.
- На Оріхівському напрямку відбулося 3 безрезультатні атаки РФ в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.
- На Придніпровському напрямку 5 штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.
"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ", - йдеться у зведенні.
Втрати РФ
Українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили понад 70 росіян, знищили танк, 5 бойових броньованих машин, артсистему, 30 БПЛА, 2 одиниці автомобільної та 3 одиниці спецтехніки. Пошкоджено 4 артсистеми та 6 авто.
На Покровському напрямку росіяни втратили понад 250 військових вбитими та пораненими, а також танк, РСЗВ, 2 бойових броньованих машини та 7 автомобілів. Суттєво пошкодженні 2 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини і 3 авто загарбників.
- У середу, 14 серпня, російські загарбники змогли окупувати Желанне та Орлівку Донецької області.
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