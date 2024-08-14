Росіяни захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку, - DeepState

Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

"Ворог окупував Желанне, Орлівку, а також просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці", - йдеться у повідомленні.

Желанне та Орлівка розташовані на Покровському напрямку. Відстань до Покровська близько 20 км.