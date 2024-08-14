Росіяни захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку, - DeepState
У середу, 14 серпня, російські загарбники змогли окупувати Желанне та Орлівку Донецької області
Про це повідомляє моніторингова група DeepState.
"Ворог окупував Желанне, Орлівку, а також просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці", - йдеться у повідомленні.
Желанне та Орлівка розташовані на Покровському напрямку. Відстань до Покровська близько 20 км.
- 14 серпня повідомлялось, що просування на фронті зменшилося. Проте ворог намагається оптимізувати ресурси через прорив ЗСУ на Курщині.
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