Просування на фронті зменшилося, але ворог намагається оптимізувати ресурси через прорив ЗСУ на Курщині, - Deep State 

Про це розповів співзасновник та аналітик проєкту Deep State Руслан Микула в етері телеканалу "Еспресо".

"Закріплення триває з першого дня, коли ЗСУ почали прориватися. Відразу почала підтягуватися логістика та інженерні служби. Закріплення триває, хоча останнім часом просування зменшилося. Ворог перекинув резерви з деяких напрямків, таких як Вовчанськ, Роботине та Покровськ. Вони зараз вводять ці резерви. Росіяни будуть намагатися робити контрудари, тому просування буде значно меншим. Але враховуючи ситуацію і тупик, який виник на лінії зіткнення з тимчасово окупованими територіями України, — варто продовжувати операцію. Вона повинна увійти в історію", - зазначив він.

Аналізуючи ситуацію по всій лінії бойового зіткнення, скоріш за все ворог намагається оптимізувати свої ресурси, каже Микула.

"На жаль, це не дуже хороший дзвіночок. Вони можуть зараз відмовитися від штурму, наприклад, Часового Яру, але не можуть відмовитися від наступу на Покровськ, бо в них є велике вікно можливостей. Окупанти продовжують активно наступати, витрачаючи життя особового складу. Зараз ситуація дуже важка як біля Гродівки, так і біля Новоторецького. На жаль, сьогодні надійшла інформація, яка зараз у процесі верифікації, зокрема, що ворог зачищає Желанне і підійшов до Миколаївки. Миколаївка — висота, з якої є пряме сполучення з Селидовим та Новогродівкою. Битва за Миколаївку буде дуже важкою", - розповів аналітик проєкту Deep State.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

Наступного дня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

12 серпня тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState, їхня кількість складає 44.

13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.

Українські військові почали застосовувати власну авіацію в операції у Курській області. Винищувач Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків росіяни не перекидають підрозділи на Курськ.