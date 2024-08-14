Україна вдарила винищувачем по військах РФ у Курській області, - Forbes
Українські військові почали застосовувати власну авіацію в операції у Курській області. Винищувач Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне
Про це повідомляє Forbes.
Зазначається, що український винищувач вразив російський командний пункт у селищі Теткіне, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що це, ймовірно, був застарілий радянський літак Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.
Напередодні, як кажуть журналісти, у мережі з’явилися перші відео, на яких нібито українські бійці кидають бомби Joint Direct Attack Munition американського виробництва по цілях у Курській області.
Припускається, що українські військові розгорнули "значну кількість" батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронної боротьби, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.
- The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела написало, що російське військове керівництво вирішило вивести частину окупантських сил з України, щоб перекинути їх у Курську область для протидії операції ЗСУ.
- 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
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