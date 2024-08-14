Україна вдарила винищувачем по військах РФ у Курській області, - Forbes

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що український винищувач вразив російський командний пункт у селищі Теткіне, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що це, ймовірно, був застарілий радянський літак Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

Напередодні, як кажуть журналісти, у мережі з’явилися перші відео, на яких нібито українські бійці кидають бомби Joint Direct Attack Munition американського виробництва по цілях у Курській області.

Припускається, що українські військові розгорнули "значну кількість" батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронної боротьби, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.