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Головна Війна з Росією Росія перекидає частину військ з України до Курська, - WSJ

Росія перекидає частину військ з України до Курська, - WSJ

Катерина Єсікова
14 серпня, 2024 середа
06:14
Війна з Росією Колона техніки

Російське військове керівництво вирішило вивести частину окупантських сил з України, щоб перекинути їх у Курську область для протидії операції ЗСУ

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише УП.

Зазначається, що перекидання сил з території України до Курщини стало першою ознакою того, що ця операція змушує РФ перегрупувати свої сили.

Американські посадовці заявляють, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками, перекидає РФ.

"Але ця оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України", - йдеться у повідомленні.

  • Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив про передислокацію Росією своїх військ з Калінінградської області на Курщину.
  • 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Курськ
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