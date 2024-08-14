Росія перекидає частину військ з України до Курська, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише УП.

Зазначається, що перекидання сил з території України до Курщини стало першою ознакою того, що ця операція змушує РФ перегрупувати свої сили.

Американські посадовці заявляють, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками, перекидає РФ.

"Але ця оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України", - йдеться у повідомленні.