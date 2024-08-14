Росія перекидає частину військ з України до Курська, - WSJ
Російське військове керівництво вирішило вивести частину окупантських сил з України, щоб перекинути їх у Курську область для протидії операції ЗСУ
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише УП.
Зазначається, що перекидання сил з території України до Курщини стало першою ознакою того, що ця операція змушує РФ перегрупувати свої сили.
Американські посадовці заявляють, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками, перекидає РФ.
"Але ця оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України", - йдеться у повідомленні.
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