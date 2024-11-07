Від початку доби на фронті відбулося 102 боєзіткнення: найбільше ворожих атак на Курахівському напрямку

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00.

Основні зусилля окупанти і далі докладають на Курахівському напрямку, де провели майже половину від усіх атак на території України. Окрім того, загарбники активно діють на Покровському та Лиманському напрямках.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах Юнаківки, Журавки та Водолаг. Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждала низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких Волфине, Лугівка, Павлівка, Журавка, Новеньке, Водолаги, Велика Писарівка, Леонівка та Хрінівка. Також Росія завдала дванадцять авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБів по Курській області РФ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Один бій триває, ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Цапівці, Козачій Лопані та некерованими авіаційними ракетами - по Високій Ярузі.

Тричі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми неподалік Кругляківки та Лозової. Бої тривають у двох локаціях.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки. З початку доби українські воїни відбили вже дев’ять атак, чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку триває бій в районі Переїзного.

На Краматорському напрямку продовжується чотири штурмові дії поблизу Ступочок та Білої Гори. Дві атаки окупантів вже відбито.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили дві ворожі атаки в районі Торецька. Точиться ще один бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру та Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 13 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі. Окупанти скинули два КАБи на Єлизаветівку та Рівне.

На Курахівському напрямку загарбники, у деяких випадках за підтримки авіації, вже 40 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. На даний час триває 29 боєзіткнень.

На Времівському напрямку російські злочинці провели чотири атаки позицій українських військ поблизу Трудового, Розливу та Сухих Ялів. Два боєзіткнення тривають. Окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Велика Новосілка та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ, скинувши при цьому дев’ять авіабомб.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив два безуспішні штурми позицій українських підрозділів.