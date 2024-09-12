Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 79 боєзіткнень, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 79 боєзіткнень, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках

Ольга Бабишена
12 вересня, 2024 четвер
17:23
Війна з Росією ЗСУ

На російсько-українському фронті від початку доби четверга, 12 вересня, відбулося 79 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Від атак російської артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Івано-Шийчине, Грем’яч, Суходіл, Порозок. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Павлівки, Мар’їного, Білопілля, Ободів та Річок.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку противник три рази атакував біля Дружелюбівки та Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського. Один бій в цьому районі ще триває.

На Краматорському напрямку на даний час відбулося чотири боєзіткнення в районах Залізнянського та Ступочок. Разом з тим, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Павлівське та Новопокровка.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Отримали жорстку відсіч. Крім цього, російські агресори завдали ударів НАРами та КАБами по Торецьку й Іванопіллю.

На Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селидове та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 14 атак, наразі ще точаться шість боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 33 рази у бік Желанного Першого, Українського, Олександрополя, Георгіївки та Костянтинівки. 27 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Георгіївки.

На Времівському напрямку противник двічі безуспішно штурмував наші позиції поблизу Золотої Ниви та Катеринівки.

На Придніпровському напрямку теж відбито дві ворожі атаки.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.

  • Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що на Покровський напрямок ворог кинув регулярні повітряно-десантні війська РФ. 
Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
10 вересня, 2024 вiвторок
Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець
Автор Юлія Юліна
11 вересня, 2024 середа
Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки
Томос
Автор Тетяна Нижник
11 вересня, 2024 середа
Інформація про загрозу відкликання Томосу для України не відповідає дійсності, - Владика Никодим
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.26
    Продаж 45.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 вересня
18:31
Ексклюзив
AGM-158 JASSM — малопомітна крилата ракета повітряного базування
"Це буде гарна новина": Defense Express про передачу зі США AGM-158А, які зможуть бити по аеродромах РФ
18:28
Ексклюзив
Закликаю депутатів ВР повернути ПДФО у прифронтові громади, - мер Конотопа Семеніхін
18:28
Оновлено
школа, урок
Освітній комітет ВР рекомендував скасувати золоті та срібні медалі у школах. Очільник МОН Лісовий відреагував
18:26
Анонс
Тиждень пам"яті Георгія Гонгадхе - афіша
16 вересня у Києві відбудеться відкриття Алеї пам’яті Георгія Ґонґадзе та меморіальна акція 
18:21
Нова система Patriot і підготовка пілотів F-16: Умєров провів розмову з румунським колегою Тилваром
18:19
Дмитро Лубінець
На підконтрольну уряду територію з ТОТ загалом повернули 931 дитину, – Лубінець
18:19
Google, Microsoft та інші: низка компаній США запровадили нові обмеження для РФ
18:08
Сі Цзіньпін
Зеленський та Сі Цзіньпін можуть зустрітися в жовтні, - Reuters
18:03
електроенергія
Укренерго не планує вимкнень світла 13 вересня
18:03
OPINION
Вадим Денисенко
П'ять проблемних питань українських підходів до історії України та історії памʼяті
17:58
В Єкатеринбурзі підпільники підірвали росгвардійців, які були причетні до організації катівень на ТОТ України, - ГУР
17:53
Оновлено
Удар по Конотопу
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: в Конотопі прильоти в житлову забудову та енергооб'єкти, є постраждалі
17:52
Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейну висунули додаткові звинувачення у сексуальному насильстві
17:44
Напад на ветерана війни з РФ у Смілі: головному фігуранту оголосили нову підозру, двом співучасникам обрали запобіжні заходи
17:44
на фото наслідки обстрілу Сумщини
Окупанти атакували прикордоння Сумщини двома авіабомбами: загинула жінка
17:42
Верховний суд України
Україна розслідує понад 141 тис. воєнних злочинів, - Верховний Суд
17:34
Оновлено
Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, поранені рятувальники
17:31
швидка
РФ атакувала FPV-дроном Очаків: поранено неповнолітню
17:29
OPINION
Зіновій Козицький
Інвестиції в країну, інвестиції в суспільство
17:18
Оновлено
Атака на Томину Балку
Росіяни протягом дня атакують Херсонщину: 5 людей поранені
17:17
Юсуф Карш і його портрет Черчилля
Портрет Вінстона Черчилля, викрадений з канадського готелю, знайшли в Італії
17:13
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Україна замовила більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі, - Кудрицький
17:12
Оновлено
Три працівники Червоного Хреста загинули через атаку РФ на Донеччині. Організація відреагувала
16:58
мор риби
Посадовці запевнили, що мор риби через забруднення річок зупинився, загрози для Києва немає
16:56
Оновлено
Зеленський зустрівся в Києві з президентом Естонії Карісом: про що говорили
16:51
ВООЗ
Ризик психічних розладів мають близько 10 млн людей в Україні, - ВООЗ
16:50
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Росіяни хочуть підійти до Покровська з флангів, - офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Цехоцький
16:35
Оновлено
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
На Харківщині примусово евакуюють родини з дітьми з 29 населених пунктів Куп’янського району
16:30
фейкові новини, fake news
"Українці не мають ресурсів, щоб зупинити наступ РФ на Донбасі": фейки іноземних ЗМІ за 12 вересня
16:30
Жозеп Боррель
ЄС готує санкції "як частину відповіді" на передачу іранських ракет Росії
16:20
РФ ударила по судну з пшеницею: Зеленський заявив, що продовольча безпека не має бути мішенню для ракет
16:11
Ексклюзив
Чорнобильська зона
Уже декілька днів нема відкритого вогню: ДСНС про ліквідацію пожежі у Чорнобильській зоні
16:05
На фото: Стівен Спілберг
Стівен Спілберг спродюсує фільм Cola Wars про протистояння Pepsi та Coca-Cola 
16:00
OPINION
За що американці засудили Дію
15:59
Латвія
У Латвії заборонили перебування в країні транспорту, зареєстрованого в Білорусі
15:57
Ексклюзив
Російський винищувач су-35
Одна з найновіших моделей: Братчук про знищення винищувача РФ над Чорним морем
15:34
Володимир Зеленський, Харків
"Усе йде за нашим українським планом": Зеленський прокоментував контрнаступ РФ на Курщині
15:28
Telegram
Після арешту Дурова Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції
15:18
санкції проти РФ
Рада ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України
15:07
Ексклюзив
Курська область
Це не повноцінні наступальні дії: "Інформаційний спротив" про війська армії РФ на Курщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV