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"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський

Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
14:02
Війна з Росією Сергій “Чорномор” Ліпський

На війні проти росіян 24 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Ліпський із позивним "Чорномор", лицар ордена Богдана Хмельницького двох ступенів

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Про це повідомила правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"Перестало битися велике добре серце Ліпського Сергія Олексійовича, Чорномора, чинного командира 420-го окремого батальйону, багаторічного начальника артилерії 57-ї бригади, кавалера двох Богданів і Данила. Воно мало б ще битися, але не витримало 10 років війни й великої відповідальності за людей, яких він так любив", - написала вона У Facebook.

Решетилова зазначила, що Ліпський за віком і станом здоровʼя міг давно демобілізуватися. У липні у нього мала бути термінова операція, але його призначили командиром батальйону. 

За словами правозахисниці, військовий вважав це великою честю і відповідальністю. Він відкладав операцію, тому що дуже цінував довіру і боявся підвести своїх людей.

"Будь-яке повідомлення чи навіть коментар у фейсбуці він закінчував словами "З повагою, Чорномор". І це не були просто слова. Він справді з великою повагою і любовʼю ставився до людей загалом. Він вважав, що кожен військовослужбовець повинен за найменшої нагоди їхати додому, до сімʼї та близьких. Він завжди просив не чіпати тих, хто приїжджав з передка і створити їм умови для відпочинку. Він дуже любив хвалити своїх людей і дуже пишався підлеглими. Йому завжди було незручно зайвий раз когось турбувати чи про щось просити", - додала Решетилова.

Про смерть Чорномора написав і журналіст Костянтин Ільченко. 

"Людина честі, воїн-легенда, до останнього залишався на бойовому посту. Олексійович (саме так його називали між собою бійці та офіцери) був з тих командирів за яким батальйон був готовий йти, навіть і не питаючи куди. — Командиру вірили, оскільки чесніть, мудрість та турбота за простого бійця відрізняла його від інших. А ще Олексійович мав чудове почуття гумору, яке було по воєнному брутальним, але якимось по-одеськи витонченим. З ним ніколи не було сумно, …а от без нього… Досі не можу повірити", - згадує журналіст.

  • На війні 18 жовтня загинув засновник підрозділу БпЛА "Шершні Довбуша", молодший сержант Віктор Стельмах з позивним "Саба". Його вважають одним з найкращих операторів БПЛА у бригаді.
Теги:
Суспільство
військові
ЗСУ
Військові новини
ЗСУ загиблі
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