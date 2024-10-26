"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
На війні проти росіян 24 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Ліпський із позивним "Чорномор", лицар ордена Богдана Хмельницького двох ступенів
Про це повідомила правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.
"Перестало битися велике добре серце Ліпського Сергія Олексійовича, Чорномора, чинного командира 420-го окремого батальйону, багаторічного начальника артилерії 57-ї бригади, кавалера двох Богданів і Данила. Воно мало б ще битися, але не витримало 10 років війни й великої відповідальності за людей, яких він так любив", - написала вона У Facebook.
Решетилова зазначила, що Ліпський за віком і станом здоровʼя міг давно демобілізуватися. У липні у нього мала бути термінова операція, але його призначили командиром батальйону.
За словами правозахисниці, військовий вважав це великою честю і відповідальністю. Він відкладав операцію, тому що дуже цінував довіру і боявся підвести своїх людей.
"Будь-яке повідомлення чи навіть коментар у фейсбуці він закінчував словами "З повагою, Чорномор". І це не були просто слова. Він справді з великою повагою і любовʼю ставився до людей загалом. Він вважав, що кожен військовослужбовець повинен за найменшої нагоди їхати додому, до сімʼї та близьких. Він завжди просив не чіпати тих, хто приїжджав з передка і створити їм умови для відпочинку. Він дуже любив хвалити своїх людей і дуже пишався підлеглими. Йому завжди було незручно зайвий раз когось турбувати чи про щось просити", - додала Решетилова.
Про смерть Чорномора написав і журналіст Костянтин Ільченко.
"Людина честі, воїн-легенда, до останнього залишався на бойовому посту. Олексійович (саме так його називали між собою бійці та офіцери) був з тих командирів за яким батальйон був готовий йти, навіть і не питаючи куди. — Командиру вірили, оскільки чесніть, мудрість та турбота за простого бійця відрізняла його від інших. А ще Олексійович мав чудове почуття гумору, яке було по воєнному брутальним, але якимось по-одеськи витонченим. З ним ніколи не було сумно, …а от без нього… Досі не можу повірити", - згадує журналіст.
- На війні 18 жовтня загинув засновник підрозділу БпЛА "Шершні Довбуша", молодший сержант Віктор Стельмах з позивним "Саба". Його вважають одним з найкращих операторів БПЛА у бригаді.
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