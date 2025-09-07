Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України

"Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України

Катерина Ганжа
7 вересня, 2025 неділя
23:25
Війна з Росією

До Дня воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-тю річницю, у Москві з’явилися листівки з логотипом ГУР і написом "відповідальність неминуча"

Зміст

Про це повідомляє hromadske із посиланням на джерело в українській розвідці.

За словами джерела, у різних районах Москви – у парках, на парканах, зупинках громадського транспорту та стінах під'їздів – з'явилися вітальні листівки.

На них зображений логотип Головного управління розвідки Міноборони України та напис – "відповідальність неминуча". 

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.

Читайте також: 7 вересня - День воєнної розвідки України: історія свята

  • 7 вересня в Україні відзначається День воєнної розвідки. З цієї нагоди Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов звернулися до воїнів-розвідників із вітаннями. 
Автор Марія Музиченко
7 вересня, 2025 неділя
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
Віталій Портников
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2025 субота
Портников: Амбітні задачі Путіна на 2020-30-ті роки - в Україні мають зникнути або бути окупованими міста-мільйонники
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
7 вересня
23:38
Маргарита Симоньян
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
23:09
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ ввечері 7 вересня спрямувала на Україну ударні дрони: на сході Київщини працювала ППО
22:58
Турецький гурт Manifest під час концерту в Стамбулі
У Туреччині можуть ув'язнити дівочий музичний гурт Manifest: про що йдеться
22:53
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 118 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:36
Дональд Трамп
"Це моє останнє попередження": Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників
22:06
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
21:59
Кіт Келлог
"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну
21:26
Рустем Умєров
Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки
21:12
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС з американо-японським реактором
19:33
Ексклюзив
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вискочив на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
18:12
Ексклюзив
шахед
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
18:01
OPINION
Те, що в Україні не можна бути просто нормальним — сум і навіть розпач
17:59
Рамзан Кадиров
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:48
Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:14
Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)
Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
13:12
кіт вода
У Донецьку з'явився новий вид злочинності: водяні мародери
13:05
Ексклюзив
В Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і встановили памʼятники прянику й самовару, - волонтер Осиченко
13:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
12:44
OPINION
Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
12:33
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
Росіяни влучили у будинок футболіста Судакова під час масованого обстрілу України
Більше новин
