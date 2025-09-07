"Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України

Про це повідомляє hromadske із посиланням на джерело в українській розвідці.

За словами джерела, у різних районах Москви – у парках, на парканах, зупинках громадського транспорту та стінах під'їздів – з'явилися вітальні листівки.

На них зображений логотип Головного управління розвідки Міноборони України та напис – "відповідальність неминуча".

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.

