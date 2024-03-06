Відсутність реакції командування РФ на знищення "Сергія Котова" викликало хвилю обурення серед російських "військкорів", - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що так званих військкорів та низку пропагандистів роздратувала відсутність будь-якої реакції на чергову втрату Чорноморського флоту РФ з боку російського командування.

Пропагандисти влаштували істерику через те, що попри неодноразові атаки на "Сергія Котова" раніше, його, мовляв, так і не оснастили необхідними засобами захисту, зокрема від морських безпілотників.

Російські мілблогери стверджували, що це вже четверта українська атака на патрульний корабель РФ з початку повномасштабного вторгнення. За їхніми словами, екіпажу вдалося відбити подібні українські атаки в липні, серпні та вересні 2023 року.

Проте, як підкреслив один з пов'язаних з Кремлем пропагандистів, з цього не було зроблено жодних висновків. За його словами, корабель був недостатньо оснащений для захисту від таких атак.

Ще один відомий російський "військкор" заявив, що російське військове командування не має жодної реакції на затоплення "Сергія Котова", оскільки ніхто не любить говорити правду військовим, і що командування відмовляється засвоїти важливі уроки з минулого досвіду для вдосконалення армії.

Інший пропагандист висловив припущення, що російське командування мало б уважно прислухатися до вцілілих членів екіпажу корабля, аби вдосконалити та модернізувати військові кораблі й оборонні методи.

На що його "колега" відреагував критичним коментарем, у якому йдеться про те, що жодних висновків ніхто не зробить через "адміністративну гільйотину" російської військової бюрократії, що перешкоджає будь-якій роботі над помилками та впровадженню інновацій. Він виніс власний вердикт: замість вчитися на помилках, російські командири воліють їх приховувати.

Як підкреслили аналітики ISW, сплеск обурення у російській спільноті "військових блогерів" став проявом давно накопиченого невдоволення функціонуванням російського військового апарату.