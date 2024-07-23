Вільний світ має прокинутися й задуматись, як захистити своїх громадян і країни, – Залужний

Про це сказав посол України у Великій Британії, колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний під час виступу в The Royal United Services Institute (RUSI). Його промову наводить "Українська правда".

Валерій Залужний зацитував вислів давньоримського історика Корнелія Непота "Хочеш миру – готуйся до війни" та зауважив, що ці слова "ідеально підходять демократичному суспільству й сьогодні, в ХХІ столітті".

"Звертаючись до подій 2022–2024 років вже десятирічної війни України з Росією, треба чесно сказати людству – що саме відбувається і до чого людство має бути готовим. Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни", – сказав Залужний.

Він додав, що Україна готова поділитися з вільним світом усіма своїми знаннями та досвідом. Серед найважливішого, чого навчила війна українців, колишній головнокомандувач ЗСУ виокремив кілька.

"Насамперед воєн необхідно уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим", – наголосив він.

Залужний зазначив, що готовність до війни потрібно розглядати як комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави.

Найскладнішою і найважливішою складовою він назвав готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми.

"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом", – зазначив Залужний.

На його переконання, мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. А для цього необхідно комплексно залучити.

"Серед таких ресурсів – економіка, фінанси, населення та союзники. Такі дії, звісно, вплинуть на політичні процеси в державі. Таким чином, готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу", – додав Залужний.

Окрім того, він зазначив, що війну необхідно розглядати не як частину внутрішнього політичного процесу, а лише як максимальну концентрацію сил для виживання.

"Війна – це наука. Наука зі своїми законами і правилами, які необхідно знати й вивчати. Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви", – наголосив посол України у Великій Британії.