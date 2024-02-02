"Виправив дату народження у військовому квитку": футбольний коментатор розсекретив, як у 64 роки потрапив на фронт
Спортивний журналіст та футбольний коментатор Віктор Ожогін зізнався, як на початку повномасштабної війни зумів приєднатися до лав ЗСУ попри те, що йому на той момент було 64 роки
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
"У мене не було вибору. Я йшов воювати, щоб зберегти життя молодих хлопців. Знаєте, я вже пожив і відчував, що саме такі, як я, такі собі "батьки-командири" потрібні, щоб хлопців трошки стримували, десь підказали, поділились життєвою мудрістю, досвідом. Хоча ми ж теж без бойового досвіду звичайно були, але поступово в боях ми вже стали досвідченими", - каже Віктор Ожогін.
За словами спортивного журналіста, він хотів воювати й у 2014 році, коли йому було 56. Проте спершу на фронт потрапити не зміг.
"Коли розпочалась війна, я теж пішов відразу у військкомат і мене теж не взяли. А потім я дізнався, що Петро Порошенко збільшив граничний вік для офіцерів запасу до 60 років – я відправив свою сім’ю в Одесу, а сам пішов у військкомат. Ну, вже тоді мене забрали. Я був командиром взводу. Ми захищали Маріуполь у 2014-му році. Я воював рік і пишаюся по цей день тим, що усі ми повернулися живими. Це було найбільше досягнення", - сказав футбольний коментатор.
24 лютого 2022 року Ожогін у віці 64 років прийшов у військкомат, проте його відправили додому.
"Мій командир сказав: "Тримай документи – іди сам з військкомом розмовляй". Я зайшов до нього, закрив зсередини двері, підійшов і у своєму військовому квитку виправив 58-й рік на 68-й. Таким чином мені стало не 64 роки, а 54. Він сказав мені: "Та мене за таке посадять", а я відповів: "Тобі ще орден дадуть за те, що такого бійця, як я знайшов". Отак я опинився в батальйоні "Дніпро-1", - розповів спортивний коментатор.
- Зараз Віктор Ожогін перебуває на реабілітації після другого важкого поранення. По завершенню відновлення він планує повернутися до війська.
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