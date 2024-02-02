"Виправив дату народження у військовому квитку": футбольний коментатор розсекретив, як у 64 роки потрапив на фронт

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"У мене не було вибору. Я йшов воювати, щоб зберегти життя молодих хлопців. Знаєте, я вже пожив і відчував, що саме такі, як я, такі собі "батьки-командири" потрібні, щоб хлопців трошки стримували, десь підказали, поділились життєвою мудрістю, досвідом. Хоча ми ж теж без бойового досвіду звичайно були, але поступово в боях ми вже стали досвідченими", - каже Віктор Ожогін.

За словами спортивного журналіста, він хотів воювати й у 2014 році, коли йому було 56. Проте спершу на фронт потрапити не зміг.

"Коли розпочалась війна, я теж пішов відразу у військкомат і мене теж не взяли. А потім я дізнався, що Петро Порошенко збільшив граничний вік для офіцерів запасу до 60 років – я відправив свою сім’ю в Одесу, а сам пішов у військкомат. Ну, вже тоді мене забрали. Я був командиром взводу. Ми захищали Маріуполь у 2014-му році. Я воював рік і пишаюся по цей день тим, що усі ми повернулися живими. Це було найбільше досягнення", - сказав футбольний коментатор.

24 лютого 2022 року Ожогін у віці 64 років прийшов у військкомат, проте його відправили додому.

"Мій командир сказав: "Тримай документи – іди сам з військкомом розмовляй". Я зайшов до нього, закрив зсередини двері, підійшов і у своєму військовому квитку виправив 58-й рік на 68-й. Таким чином мені стало не 64 роки, а 54. Він сказав мені: "Та мене за таке посадять", а я відповів: "Тобі ще орден дадуть за те, що такого бійця, як я знайшов". Отак я опинився в батальйоні "Дніпро-1", - розповів спортивний коментатор.