Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, - речник генсека ООН
Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що війна в Україні має завершитися з дотриманням міжнародно визнаних кордонів України
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я просто повторю нашу позицію, яка полягає в тому, що ми хочемо, аби ця війна закінчилася відповідно до міжнародного права, відповідно до Статуту ООН і відповідно до територіальної цілісності України", - заявив речник.
За його словами, відповідний коментар - це "не реакція" на заяви політиків, а позиція керівництва ООН.
- Напередодні голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень для примусу Росії дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.71Продаж 46.39
- Актуальне
- Важливе