Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, - речник генсека ООН

Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, - речник генсека ООН

Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
21:37
Війна з Росією Організація Об'єднаних Націй, ООН

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що війна в Україні має завершитися з дотриманням міжнародно визнаних кордонів України

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я просто повторю нашу позицію, яка полягає в тому, що ми хочемо, аби ця війна закінчилася відповідно до міжнародного права, відповідно до Статуту ООН і відповідно до територіальної цілісності України", - заявив речник.

За його словами, відповідний коментар - це "не реакція" на заяви політиків, а позиція керівництва ООН.

  • Напередодні голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень для примусу Росії дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.
Теги:
Світ
Україна
ООН
Військові новини
Світ про Україну
Читайте також:
Командир загону "Ахмат" Рамзана Кадирова Апті Алаудінов
Автор Анатолій Буряк
15 вересня, 2024 неділя
Командир "Ахмата" Алаудінов заявив, що не витягуватиме кадировців з полону. Лише важко поранених
Автор Віталій Бесараб
15 вересня, 2024 неділя
У ВМС ЗСУ повідомили, що росіяни будуть збільшувати логістичне навантаження на Кримський міст
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.24
    Купівля 41.24
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 45.71
    Продаж 46.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 вересня
22:09
Ексклюзив
зсу артилерія
Військовий експерт Селезньов заявив, що Україна може втратити контроль над Синьківкою
21:56
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Що буде у разі втрати Вугледару, та які ризики існують для Запорізької області. Думка експерта
21:55
ППО
Росія запустила ударні БПЛА по території України: ситуація ввечері 16 вересня
21:26
Roshel Senator MRAP
Україна допустила до експлуатації канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP
21:12
ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн
21:11
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Чи буде Україна із зерном: у Всеукраїнській аграрній раді розповіли про результати жнив
21:10
Оновлення iOS 18 офіційно випущено: які нові функції з'являться у власників iPhone
20:45
Гітанас Науседа
"Про інвестиції та оподаткування": президент Литви Науседа запропонував уряду денонсувати три угоди з Росією та Білоруссю
20:22
Державний кордон
Водії не повернулися в Україну: від системи "Шлях" відключили 16 перевізників
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Путін збільшує чисельність російської окупаційної армії, ЗСУ контратакують на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:14
Netflix оголосив про продовження "Емілі в Парижі" на 5-й сезон
20:11
Ексклюзив
Лісова пожежа на Харківщині
Через російські обстріли на Харківщині виникли пожежі у декількох громадах, - начальник поліції Тимошко
20:04
"Лікарі без кордонів" заявили про вихід із Росії
20:03
війна проти РФ ЗСУ
Понад 100 боєзіткнень за добу: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті
20:01
OPINION
Дефляція життя
19:56
вагітна
Нейробіологи з США з'ясували, що під час вагітності в головному мозку жінки відбуваються глибокі зміни
19:51
Володимир Зеленський
Україна визначила необхідні пункти Плану перемоги у війні проти РФ, - Зеленський
19:51
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Міністр оборони Нідерландів заявив про необхідність збивати російські дрони й ракети над країнами НАТО
19:49
Оновлено
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Консул України в Торонто Ніколенко назвав відновлення показів "Росіян на війні" ударом по репутації TIFF
19:38
Рустем Умєров
Умєров обговорив з міністром оборони Естонії Певкуром закупівлю українських далекобійних дронів та ракет
19:31
Тарас Кремінь
З початку року на порушення мовного закону в інтернеті поскаржилися 421 раз: це вдвічі менше, ніж торік
19:20
Оновлено
Дональд Трамп
Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина: підозрюваному висунули обвинувачення
19:13
Оновлено
землетрус
В Румунії стався землетрус: його відчули жителі Одеси
19:09
Режисерка фільму "Росіяни на війні" Трофімова потрапила до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України
19:07
Олександр Лукашенко
З нагоди Дня народної єдності: Лукашенко помилував 37 людей, засуджених за екстремізм
18:58
Зеленський
Заслухав розвідку щодо намірів окупантів і ситуації в їхніх лавах: Зеленський провів Ставку
18:57
Ексклюзив
бюджет
Завдяки реформам можна отримати від 600 до 1000 млрд грн додаткових надходжень у бюджет, - Длігач
18:43
погода осінь
У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди
18:43
"Розірвання угоди про розміщення ВМС РФ": в очільника невизнаної Абхазії заявили про хакерську атаку на "президентський" сайт
18:40
Павло Гудімов
"Це такий жах": ексучасник "Океану Ельзи" Гудімов пригадав концерти гурту в РФ 
18:36
Дональд Трамп
"Через їхню риторику в мене стріляють": Трамп заявив, що на нього скоїли замах через висловлювання Байдена та Гарріс
18:36
МЗС
Посольство України працює над поверненням групи дітей, які застрягли в Австрії через негоду
18:30
Ексклюзив
У ДПСУ повідомили про викриття понад 600 злочинних груп, які переправляли ухилянтів за кордон
18:08
На Херсонщині внаслідок детонації вибухівки загинув підліток
18:05
мобілізація, повістка
Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років
18:00
OPINION
Чому людина має бути в центрі економічної дискусії
17:57
ЗАЕС
Галущенко закликав МАГАТЕ змусити Росію припинити атаки на енергооб'єкти й окупацію ЗАЕС
17:41
Відключення електроенергії
Укренерго не прогнозує вимкнень світла 17 вересня
17:34
В Росії проломили череп пропагандисту Олександру Коробову - воєнний злочинець помер на місці
17:30
на фото Верховна Рада України
Комітет ВР підтримав законопроєкт про підвищення податків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV