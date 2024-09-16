Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, - речник генсека ООН

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я просто повторю нашу позицію, яка полягає в тому, що ми хочемо, аби ця війна закінчилася відповідно до міжнародного права, відповідно до Статуту ООН і відповідно до територіальної цілісності України", - заявив речник.

За його словами, відповідний коментар - це "не реакція" на заяви політиків, а позиція керівництва ООН.