Голова Генасамблеї ООН: Ми не маємо змоги примусити Росію дотримуватися міжнародного права

Про це він сказав на пресконференції в Нью-Йорку 9 вересня, повідомляє Укрінформ.

"Ми діємо за переконанням, що ґрунтується на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватимуться зобов'язань, які вони взяли на себе при вступі в ООН, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав", - заявив Френсіс.

За його словами, в ООН і надалі сподіваються й очікують, що росіяни виконають свої зобов'язання.

Водночас керівник Генасамблеї ООН не впевнений, що організація має можливості й повноваження, аби примусити росіян до цього.

Френсіс зауважив, що кожна держава ухвалює власні рішення, тож він сподівається на якнайшвидше закінчення війни.

Він також нагадав, що Генеральна Асамблея ухвалила "низку рішучих резолюцій, які закликають Росію поважати закон, і негайно вивести свої війська" з території України.

"Я пам'ятаю, що сам вставив у резолюцію слово "негайно". Це (російська агресія, - ред.) є фундаментальним і кричущим порушенням міжнародного права, з яким ми не можемо миритися", - наголосив Френсіс.

За словами голови ГА, росіяни створили "поганий прецедент, якщо інші країни вирішать наслідувати їхній приклад".