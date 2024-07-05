Сподіваємося, що РФ вирішить вивести війська з України до вересня цього року або раніше, – голова ГА ООН
Росія в кричущий спосіб порушує міжнародні закони, тому Генеральна Асамблея ООН наполягатиме на виведенні російських військ з України
Про це голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіc розповів в інтерв'ю Укрінформу.
"Генеральна Асамблея, яка є найбільшим, найдемократичнішим органом ООН, чітко наголошувала Російській Федерації: "Ви порушуєте фундаментальні принципи організації, і тому ми очікуємо, що ви виправите цю поведінку – чим скоріше, тим краще". Насправді резолюція закликає до негайного повного виведення всіх російських військ з території України", – сказав дипломат.
За його словами, "одна держава не може порушувати закон у кричущий спосіб і не очікувати жодних наслідків".
Френсіс нагадав, що Росія головує в Раді безпеки ООН до 31 липня 2024 року. У вересні на посаду вступить новий президент ГА ООН. Він матиме свою програму роботи. І якою б вона не була, Україна буде на порядку денному ООН, запевнив дипломат.
"Я можу вам без сумніву сказати, що порядок денний ООН і надалі відображатиме важливість війни в Україні. Це питання нікуди не зникне, наразі ми не бачимо жодних ознак цього. Ми сподіваємося, що російська влада вирішить вивести свої війська (з України, - ред.) до вересня цього року або раніше, але виходячи з того, що ми бачили, немає жодної гарантії, що це станеться. Це питання залишатиметься пріоритетним у порядку денному Генеральної Асамблеї ООН", - резюмував Френсіс.
- 2 липня Денніс Френсіс прибув до Києва. Це був перший візит голови Генасамблеї ООН за останні 30 років.
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