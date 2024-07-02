Формула миру, ядерна безпека та зернова ініціатива: Стефанчук у Києві зустрівся з головою Генасамблеї ООН Френсісом

Про це Стефанчук повідомив у facebook.

Спікер ВР розповів, що вони з Френсісом обговорили реалізацію української формули миру та питання ядерної безпеки. Стефанчук наголосив, що, зважаючи на окупацію та мілітаризацію росіянами Запорізької АЕС, реакція ООН на ці загрози є важливою.

"Обговорили розробку й підготовку резолюції 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ядерної безпеки та захищеності ядерних об'єктів України. Понад 40 країн підготували драфт відповідного документа, закликав до особистого сприяння в ухваленні резолюції", - зазначив спікер ВР.

За словами Стефанчука, особлива увага під час розмови була приділена питанню продовольчої безпеки, оскільки, навіть попри війну з РФ, Україна залишається провідним експортером сільгосппродукції та гарантом продовольчої безпеки у світі.

"Обговорили важливість функціонування ініціативи "Зерно з України", яка надає продовольчу допомогу країнам, що страждають від голоду. Також порушили тему продовження гуманітарної підтримки ООН, особливо враховуючи свідоме знищення Росією енергетичної інфраструктури України", - додав Стефанчук.