Формула миру, ядерна безпека та зернова ініціатива: Стефанчук у Києві зустрівся з головою Генасамблеї ООН Френсісом
Голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрілись у Києві: вони обговорили українську формулу миру, ядерну безпеку та зернову ініціативу
Про це Стефанчук повідомив у facebook.
Спікер ВР розповів, що вони з Френсісом обговорили реалізацію української формули миру та питання ядерної безпеки. Стефанчук наголосив, що, зважаючи на окупацію та мілітаризацію росіянами Запорізької АЕС, реакція ООН на ці загрози є важливою.
"Обговорили розробку й підготовку резолюції 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ядерної безпеки та захищеності ядерних об'єктів України. Понад 40 країн підготували драфт відповідного документа, закликав до особистого сприяння в ухваленні резолюції", - зазначив спікер ВР.
За словами Стефанчука, особлива увага під час розмови була приділена питанню продовольчої безпеки, оскільки, навіть попри війну з РФ, Україна залишається провідним експортером сільгосппродукції та гарантом продовольчої безпеки у світі.
"Обговорили важливість функціонування ініціативи "Зерно з України", яка надає продовольчу допомогу країнам, що страждають від голоду. Також порушили тему продовження гуманітарної підтримки ООН, особливо враховуючи свідоме знищення Росією енергетичної інфраструктури України", - додав Стефанчук.
- Раніше Стефанчук зустрічався зі спікеркою сенату Польщі. Під час зустрічі посадовці обговорили безпекову ситуацію. Вони також приділили увагу європейській та євроатлантичній інтеграції. Стефанчук подякував Польщі за незмінну підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.
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