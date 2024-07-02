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Формула миру, ядерна безпека та зернова ініціатива: Стефанчук у Києві зустрівся з головою Генасамблеї ООН Френсісом

2 липня, 2024 вiвторок
18:05
Світ Голова Генасамблеї ООН Френсіс та спікер Верховної Ради України Стефанчук

Голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрілись у Києві: вони обговорили українську формулу миру, ядерну безпеку та зернову ініціативу

Зміст

Про це Стефанчук повідомив у facebook

Спікер ВР розповів, що вони з Френсісом обговорили реалізацію української формули миру та питання ядерної безпеки. Стефанчук наголосив, що, зважаючи на окупацію та мілітаризацію росіянами Запорізької АЕС, реакція ООН на ці загрози є важливою. 

"Обговорили розробку й підготовку резолюції 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ядерної безпеки та захищеності ядерних об'єктів України. Понад 40 країн підготували драфт відповідного документа, закликав до особистого сприяння в ухваленні резолюції", - зазначив спікер ВР. 

За словами Стефанчука, особлива увага під час розмови була приділена питанню продовольчої безпеки, оскільки, навіть попри війну з РФ, Україна залишається провідним експортером сільгосппродукції та гарантом продовольчої безпеки у світі.

"Обговорили важливість функціонування ініціативи "Зерно з України", яка надає продовольчу допомогу країнам, що страждають від голоду. Також порушили тему продовження гуманітарної підтримки ООН, особливо враховуючи свідоме знищення Росією енергетичної інфраструктури України",  - додав Стефанчук. 

  • Раніше Стефанчук зустрічався зі спікеркою сенату Польщі. Під час зустрічі посадовці обговорили безпекову ситуацію. Вони також приділили увагу європейській та євроатлантичній інтеграції. Стефанчук подякував Польщі за незмінну підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО. 
Теги:
Україна
Верховна Рада
ООН
Генасамблея ООН
зерно
Війна з Росією
ядерна безпека
Запорізька АЕС
новини Києва
Руслан Стефанчук
зернові
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