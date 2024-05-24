В Україну приїхала спікерка сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", - зазначила Кондратюк.