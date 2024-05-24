В Україну приїхала спікерка сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська
24 травня до Києва з офіційним візитом прибула Маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська
Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", - зазначила Кондратюк.
- 23 травня прем’єр-міністри Польщі та Греції, Дональд Туск і Кіріакос Міцотакіс, подали до Європейської комісії листа із закликом до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.
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