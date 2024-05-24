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Польща та Греція закликали до Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО

24 травня, 2024 п'ятниця
07:11
Світ Дональд Туск

23 травня прем’єр-міністри Польщі та Греції, Дональд Туск і Кіріакос Міцотакіс, подали до Європейської комісії листа із закликом до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони

Зміст

Про це заявив Туск під час інтерв’ю TVP Info, передає Reuters.

"Я надіслав листа до Європейської комісії разом із прем’єр-міністром Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики", — сказав він.

За його словами, вже є дуже позитивна реакція Єврокомісії, щоб зробити протиракетну ППО спільним завданням для Європи, тому що коштуватиме великих грошей.

Він також зазначив, що європейські країни повинні припинити конкурувати при створенні своїх систем протиповітряної оборони і почати співпрацю, в тому числі щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

"Тільки сильна, об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику... зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна буде, а щоб її не було", - наголосив Туск.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила: "Нам потрібно менше фрагментації та спільних проєктів. Як щит протиповітряної оборони, запропонований Кіріакосом Міцотакісом і Дональдом Туском".

  • Раніше було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз створити спільну систему протиповітряної оборони, а також виділити щонайменше €100 млрд на оборону регіону.
Теги:
Польща
ЄС
Греція
Єврокомісія
ППО
Дональд Туск
Війна з Росією
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