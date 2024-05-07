Туск закликав країни ЄС створити спільну систему ППО

Про це повідомляє Bloomberg.

"Багато грошей, які добре і розумно витрачені на безпеку Європи, надовго утримають війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди", - сказав Туск на економічній конференції в Катовіце.

Водночас очільник польського уряду додав, що дебати про підвищення обороноздатності ЄС невдовзі мають завершитись рішенням.

Таку думку Туска розділила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вважає, що блок має "відновити, поповнити й трансформувати" свої збройні сили та підтримала заклик польського прем’єра щодо створення спільної європейської ППО.

Голова уряду Республіки Польща також закликав ЄС зміцнити зовнішній кордон, зауваживши, що країнам потрібно витратити найближчі роки для підвищення військової готовності, аби стримати потенційний напад ворогів.

"Європейські кордони необхідно захищати, тому що вони стали межами між континентом світу та агресорами, які готують нам війну, у тому числі й гібридними методами", - заявив він.