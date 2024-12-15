Війська РФ зранку атакували дронами Миколаїв: є постраждалі та руйнування
Уранці неділі, 15 грудня, російські окупанти завдали удару по місту Миколаїв. У результаті обстрілу постраждали щонайменше двоє людей
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що окупанти вдарили по місту близько 06:57. Для атаки ворог застосував БПЛА Shahed 131/136.
У результаті обстрілу виникли пошкодження на об'єкті інфраструктури. Також поранено двох працівників.
Про вибух, що пролунав у Миколаєві, повідомлялося близько 07:00.
- Протягом дня 14 грудня російська окупаційна армія атакувала Херсон та область. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені.
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