Війська РФ зранку атакували дронами Миколаїв: є постраждалі та руйнування

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що окупанти вдарили по місту близько 06:57. Для атаки ворог застосував БПЛА Shahed 131/136.

У результаті обстрілу виникли пошкодження на об'єкті інфраструктури. Також поранено двох працівників.

Про вибух, що пролунав у Миколаєві, повідомлялося близько 07:00.