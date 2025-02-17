Військові РФ займатимуть топові посади в "адміністрації" Луганщини: нова програма окупантів
У тимчасово окупованій Луганській області загарбники запровадили регіональну кадрову програму, за якою найвищі посади у так званій адміністрації займатимуть представники армії РФ
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Як зазначається, старт цій програмі під назвою "Герої Луганщини" дав ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. Згідно з нею новою управлінською елітою "республіки" стануть представники російської армії.
Від військових РФ начебто очікують свіжих ідей і готовності взяти відповідальність за майбутнє населення.
Проте Лисогор додає, що місцеві жителі ТОТ Луганщині не в захваті від нововведення, адже вже побачили рівень безкарності щодо чисельних злочинів військових РФ.
Крім того, всупереч програмі, привабливі посади при окупаційній "владі" замість зрадників продовжують займати російські чиновники середньої ланки.
- Нещодавно повідомлялося, що російські загарбники у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку організували для учнів дев’ятих класів профорієнтаційні заходи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе