Військові РФ займатимуть топові посади в "адміністрації" Луганщини: нова програма окупантів

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як зазначається, старт цій програмі під назвою "Герої Луганщини" дав ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. Згідно з нею новою управлінською елітою "республіки" стануть представники російської армії.

Від військових РФ начебто очікують свіжих ідей і готовності взяти відповідальність за майбутнє населення.

Проте Лисогор додає, що місцеві жителі ТОТ Луганщині не в захваті від нововведення, адже вже побачили рівень безкарності щодо чисельних злочинів військових РФ.

Крім того, всупереч програмі, привабливі посади при окупаційній "владі" замість зрадників продовжують займати російські чиновники середньої ланки.