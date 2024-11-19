Військовий експерт Лакійчук сказав, скільки ракетоносіїв РФ може одночасно залучити для удару з Чорного та Каспійського морів

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що росіяни зараз тримають на зовнішньому рейді в Чорному морі щонайменше шість ракетоносіїв, може бути реальною загрозою. Нагадаю, що у корветів і фрегатів по вісім пускових установок, а у підводних човнів - ще шість. Можете уявити, скільки ракет може бути одночасно застосовано", - пояснив Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI додав, що також є Каспійська флотилія РФ, де нещодавно Сили оборони України продемонстрували свої можливості у використанні дронів, довівши, що ми можемо дістатися і туди.

"Але носії "Калібрів" з Каспію теж нікуди не поділись. Це ще три одиниці, які теж можуть застосувати "Калібри" по Україні. Тому, коли говорять про загрозу з моря, не варто нехтувати сигналами тривоги", - наголосив Лакійчук.