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Ексклюзив

Військовий експерт Лакійчук сказав, скільки ракетоносіїв РФ може одночасно залучити для удару з Чорного та Каспійського морів

Оксана Ліховід
19 листопада, 2024 вiвторок
11:38
Війна з Росією чорне море, ракетоносій рф

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук наголосив, що існує реальна загроза ракетного удару з моря

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що росіяни зараз тримають на зовнішньому рейді в Чорному морі щонайменше шість ракетоносіїв, може бути реальною загрозою. Нагадаю, що у корветів і фрегатів по вісім пускових установок, а у підводних човнів - ще шість. Можете уявити, скільки ракет може бути одночасно застосовано", - пояснив Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI додав, що також є Каспійська флотилія РФ, де нещодавно Сили оборони України продемонстрували свої можливості у використанні дронів, довівши, що ми можемо дістатися і туди.

"Але носії "Калібрів" з Каспію теж нікуди не поділись. Це ще три одиниці, які теж можуть застосувати "Калібри" по Україні. Тому, коли говорять про загрозу з моря, не варто нехтувати сигналами тривоги", - наголосив Лакійчук.

  • На ранок вівторка, 19 листопада, в Чорному морі зафіксували шість ворожих кораблів. Усі вони є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.





     
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
корабель
російська армія
Військові новини
ракетний удар
крилата ракета
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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