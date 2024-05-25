Військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому Кримський міст дотепер не знищений
Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Кримський міст буде зруйнований після того, як ЗСУ повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону росіян у Криму
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"За класифікацією НАТО, весь комплекс заходів, який ЗСУ виконують в тимчасово окупованому Криму, є першим етапом по деокупації півострова. Зокрема, знищення протиповітряної та протиракетної оборони росіян в Криму, а також місць базування ВКС РФ. ЗСУ продовжують знищувати аеродроми Саки, Бельбек та Джанкой", - пояснив Снєгирьов.
Експерт зауважив, після знищення ППО росіян в тимчасово окупованому Криму, всі мости на півострові будуть взяти під вогневий контроль
"Після знищення ППО та ПРО росіян в Криму, враховуючи логістичну вразливість півострова, беруться під вогневий контроль основні локації - Кримський міст та Чонгарські мости. Саме тому до цього часу ще не знищений Кримський міст. До того часу, поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму, не будуть знищені. Немає сенсу бити по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони", - додав він.
- Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було.
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