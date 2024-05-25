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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому Кримський міст дотепер не знищений

25 травня, 2024 субота
09:40
Війна з Росією Кримський міст

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Кримський міст буде зруйнований після того, як ЗСУ повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону росіян у Криму

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Таку думку він висловив в етері Еспресо

"За класифікацією НАТО, весь комплекс заходів, який ЗСУ виконують в тимчасово окупованому Криму, є першим етапом по деокупації півострова. Зокрема, знищення протиповітряної та протиракетної оборони росіян в Криму, а також місць базування ВКС РФ. ЗСУ продовжують знищувати аеродроми Саки, Бельбек та Джанкой", - пояснив Снєгирьов.

Експерт зауважив, після знищення ППО росіян в тимчасово окупованому Криму, всі мости на півострові будуть взяти під вогневий контроль

"Після знищення ППО та ПРО росіян в Криму, враховуючи логістичну вразливість півострова, беруться під вогневий контроль основні локації - Кримський міст та Чонгарські мости. Саме тому до цього часу ще не знищений Кримський міст. До того часу, поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму, не будуть знищені. Немає сенсу бити по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони", - додав він.

  • Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було.
Теги:
Крим
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Кримський міст
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