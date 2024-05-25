Військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому Кримський міст дотепер не знищений

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"За класифікацією НАТО, весь комплекс заходів, який ЗСУ виконують в тимчасово окупованому Криму, є першим етапом по деокупації півострова. Зокрема, знищення протиповітряної та протиракетної оборони росіян в Криму, а також місць базування ВКС РФ. ЗСУ продовжують знищувати аеродроми Саки, Бельбек та Джанкой", - пояснив Снєгирьов.

Експерт зауважив, після знищення ППО росіян в тимчасово окупованому Криму, всі мости на півострові будуть взяти під вогневий контроль

"Після знищення ППО та ПРО росіян в Криму, враховуючи логістичну вразливість півострова, беруться під вогневий контроль основні локації - Кримський міст та Чонгарські мости. Саме тому до цього часу ще не знищений Кримський міст. До того часу, поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму, не будуть знищені. Немає сенсу бити по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони", - додав він.