Військовий експерт Ступак розповів, як РФ могла знищити дві пускові установки Patriot
Україна, імовірно, вперше втратила дві пускові установки Patriot. Росіянами був терміново нанесений удар балістичною ракетою "Іскандер"
Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак у етері телеканалу "Еспресо".
"Російський безпілотник, не камікадзе, який патрулював цю територію, може залітати вглиб України на 40-50 км, можливо і більше. Він побачив, зафіксував український екіпаж, попередньо Patriot, передав команду і координати. Тоді терміново був нанесений удар балістичною ракетою "Іскандер". Все відбувлось за лічені хвилини", - повідомив він.
В мережі з'явилася інформація, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відправлений у відставку, зауважив Ступак.
"Якщо це підтвердиться, то можна робити пряму координацію, що все таки Patriot ми втратили. І пан Олещук позвабився своєї посади саме за втрату Patriot. Ми не знаємо, чи була це одна пускова установка, чи дві. Але велика втрата це люди, які знаходились в цих установках", - додав він.
- 9 березня російське міністерство оборони оприлюднило кадри із, як заявлялося, знищенням ракетою української пускової установки ЗРК С-300 в районі Покровська. Однак згодом OSINT-аналітики та ЗМІ припустили, що на відео саме Patriot.
- Західні ЗМІ та OSINT-аналітики проаналізувала російське відео з ударом по українському конвою. Міжнародні журналісти вважають, що Україна могла вперше втратити одразу дві пускові установки американських систем ППО Patriot.
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