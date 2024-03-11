Військовий експерт Ступак розповів, як РФ могла знищити дві пускові установки Patriot

Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак у етері телеканалу "Еспресо".

"Російський безпілотник, не камікадзе, який патрулював цю територію, може залітати вглиб України на 40-50 км, можливо і більше. Він побачив, зафіксував український екіпаж, попередньо Patriot, передав команду і координати. Тоді терміново був нанесений удар балістичною ракетою "Іскандер". Все відбувлось за лічені хвилини", - повідомив він.

В мережі з'явилася інформація, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відправлений у відставку, зауважив Ступак.

"Якщо це підтвердиться, то можна робити пряму координацію, що все таки Patriot ми втратили. І пан Олещук позвабився своєї посади саме за втрату Patriot. Ми не знаємо, чи була це одна пускова установка, чи дві. Але велика втрата це люди, які знаходились в цих установках", - додав він.