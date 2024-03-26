Влада Білгорода у РФ повідомила про збиття 13 повітряних цілей
На Білгородщині у Росії місцева влада повідомила про те, що у ніч на 26 березня було збити 13 повітряних цілей
Про це написав губернатор області Олександр Гладков.
"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито 13 повітряних цілей на підльоті до міста", - йдеться у повідомленні.
- 24 березня росіяни заявили про нібито атаку, зокрема й безпілотника, на села у Білгородській області. Кажуть, буцімто є двоє постраждалих.
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