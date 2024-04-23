Влада російського Білгорода повідомила про атаку безпілотників
Російське місто Бєлгород і Бєлгородський район атакували ударні безпілотники. Внаслідок збиття і падіння уламків, пошкоджено будинок
Про це повідомляє у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Очільник області зазначив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"У селищі Розумне внаслідок прильоту на подвір'я приватного житлового домоволодіння вибито вікна і посічено фасад будівлі, також вибито лобове скло в одного легкового автомобіля. Інформація про наслідки повітряної атаки уточнюються", - повідомив Гладков.
Місцеві пабліки оприлюднили кадри моменту збиття дронів з камери відеоспостереження.
- 19 квітня у Росії заявили про збиття 25 повітряних цілей над Білгородщиною: нібито є пошкодження.
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