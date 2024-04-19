У Росії заявили про збиття 25 повітряних цілей над Білгородщиною: нібито є пошкодження
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в нібито атаці на регіон. Російські сили ППО буцімто ліквідували 25 повітряних цілей
Про це він написав у Telegram.
Зазначається, що 25 цілей нібито знищили на підльоті до міста.
Проте у самому Білгороді, за словами губернаторі, вибиті вікна та посічені фасади у 3 приватних житлових будинках. Також є пошкодження 4 складських приміщень - вибиті вікна, пошкоджена покрівля та фасади. Також пошкоджено паркан та вибито вікна в одному з корпусів промислового підприємства.
"На цей час зафіксовано пошкодження 11 легкових автомобілів та пробито дах одного гаража", - додав Гладков.
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Натомість у Білгородському районі у селі Таврове на території приватного домоволодіння осколками посічено дах надвірної споруди та паркан, також пошкоджено один автомобіль.
- Учора російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці на три регіони РФ. Там начебто знищили 46 повітряних цілей.
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