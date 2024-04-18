Міноборони РФ заявило про знищення 46 повітряних цілей у трьох областях

Про це повідомляє губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО - збита 21 повітряна ціль на підльоті до міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала", - написав він.

За словами Гладкова, у селищі Розумне нібито пошкоджено покрівлю та зруйновано одну зі стін. Постраждала жінка - у неї осколкове поранення лівої стопи.

Згодом міноборони РФ заявило про ліквідацію двох оперативно-тактичних ракет, 19 реактивних снарядів, 16 БПЛА і двох малорозмірних повітряних куль над територією Білгородської області.

Крім цього російська ППО начебто знищила три БПЛА над Ростовської області та перехопила один БПЛА і знищила три малорозмірних повітряних куль над Воронезькою областю.