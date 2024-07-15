Волонтери "Вільні та Вірні" передали допомогу батальйону "Вовки Да Вінчі" та бійцям 59-ї ОМПБр
Волонтери ГО "Вільні та Вірні" вирушили на схід України, аби передати допомогу нашим мужнім захисникам
Воїнам легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі" було передано мобільний лазневий комплекс, модернізований для виконання бойових завдань пікап, а також багато інших корисних речей, про які просили воїни-герої під час минулої зустрічі з громадськими активістами.
За словами голови ГО "Вільні та Вірні", воїна-добровольця Віталія Герсака, його команда на постійній основі допомагає захисникам і намагається закривати нагальні потреби для того, аби якнайшвидше Україна здобула перемогу і щоб діти та онуки нинішніх українців ніколи не бачили жахіть війни.
"Ми все робимо заради перемоги й будемо продовжувати, доки вона нарешті не настане. Тільки перемога, а не всілякі там перемир’я та ганебні геополітичні торги за рахунок нашої територіальної цілісності та ціною миру для майбутніх поколінь українців. Моя команда вже вкотре допомагає "Вовкам Да Вінчі" – нашим побратимам і друзям, які боронять Україну на сході. Мій підрозділ зараз також перебуває на сході, і я кожного дня бачу, які потреби є у наших захисників", – зазначив підполковник ЗСУ Герсак.
Волонтери також завітали до 59-ї ОМПБр, якій постійно допомагають від самого початку повномасштабного вторгнення, коли бійці цієї бригади мужньо боронили Миколаїв та звільняли від ворогів Херсон. Їм було передано генератори та партію медичної допомоги.
Як повідомлялося раніше, за допомоги та сприяння ГО "Вільні та Вірні" бойовим підрозділам ЗСУ з початку 2024 року було передано близько 500 FPV-дронів, більш як 100 генераторів, близько 70 тепловізорів, 6 тис. комплектів одягу, 200 тонн харчів, автомобілі швидкої допомоги, буси, 10 мобільних прально-побутових комплексів, 15 пікапів та близько 80 баггі "Хижак".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.06
- Актуальне
- Важливе