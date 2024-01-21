Ворог атакував Курахове та Красногорівку на Донеччині, є загиблі
Російські терористи у неділю, 21 січня, обстріляли Курахове та Красногорівку Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинули дві людини, є поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів - поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік", - написав голова ОВА про обстріл селища Курахове.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок і декілька приватних будинків.
Крім цього, росіяни вдарили по Красногорівці з "градів" та гармат 152-го калібру. Унаслідок цього загинув 62-річний чоловік, 70-річний - отримав поранення.
- Цього ж дня російські окупаційні війська завдали удару по селу Піщане Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
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