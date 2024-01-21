Ворог атакував Курахове та Красногорівку на Донеччині, є загиблі

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів - поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік", - написав голова ОВА про обстріл селища Курахове.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок і декілька приватних будинків.

Крім цього, росіяни вдарили по Красногорівці з "градів" та гармат 152-го калібру. Унаслідок цього загинув 62-річний чоловік, 70-річний - отримав поранення.