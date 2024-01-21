Окупанти вдарили по селу на Куп'янщині: загинув чоловік

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Зазначається, що окупанти обстріляли населений пункт з артилерії.

"Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району. Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження", - йдеться в повідомленні ОВА.