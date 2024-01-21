Окупанти вдарили по селу на Куп'янщині: загинув чоловік
Увечері суботи, 20 січня, російські окупаційні війська завдали удару по селу Піщане Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинув місцевий житель
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Зазначається, що окупанти обстріляли населений пункт з артилерії.
"Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району. Від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження", - йдеться в повідомленні ОВА.
- Впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області.
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