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ISW: війська РФ захопили село Крохмальне на Харківщині

21 січня, 2024 неділя
07:29
Війна з Росією окупанти, орки

Впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне, що за 20 км на північний захід від Сватового.

Водночас російські мілблогери раніше стверджували, що українські війська відійшли з позицій поблизу населеного пункту.

Крім того, геолокаційні знімки за 20 січня показують, що росіяни незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Аналітики ISW фіксують, що окупаційні війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької і Запорізької областей, а знімки показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного, що за 10 км на південь від Великої Новосілки).

Станом на зараз вздовж всієї лінії фронту точаться позиційні бої.

  • Водночас за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники відбили на фронті 72 атаки російських окупантів, найбільше - на Куп'янському та Авдіївському напрямках.
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
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