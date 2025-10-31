Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
Характер бойових дій противника змінюється залежно від погоди та обставин. Ворог, здійснюючи механізований штурм, намагався прорватися на позиції у Часовому Яру
Про це в етері Еспресо розповів пресофіцер 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Олег Петрасюк.
"Ворог продовжує наступальні дії, характер його бойових дій змінюється залежно від погоди та обставин. Противник експериментує з різними тактиками. На початку минулого тижня окупантські війська задіювали техніку для штурмових дій, однак їхній механізований штурм закінчився невдало", - прокоментував пресофіцер 24-ї ОМБр ім. Короля Данила.
Петрасюк зазначив, що ворожа техніка, ще навіть не доїхавши до позиції у Часовому Яру, була розбита. Загарбник тоді втратив декілька броньованих машин, мотоциклів та квадроциклів. За тиждень противник не дорахував понад 40 своїх вояків.
- 24-та ОМБр імені короля Данила презентувала фільм про боротьбу за Часів Яр "Вогнетривкі". Фільм розповідає історію оборони Часового Яру воїнами 24-ї ОМБр імені короля Данила та дружніх підрозділів. Саме Часів Яр став ключовим щитом на шляху ворога до Слов’янсько-Краматорської агломерації.
