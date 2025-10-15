Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов в етері Еспресо.

"Ситуація складна і продовжує бути складною, тому що ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій і відповідно постійно штурмує, постійно намагається давити, просуватися, постійно застосовує різні засоби, такі як і піхота, такі як і РСЗВ, Гради, відповідно і також застосовують ударні дрони, такі як "Молнія", "Куб", "Ланцет", їхні розвідувальні дрони теж постійно ширяють в небі і шукають цілі, що теж це викликає певну складність. Нам потрібно дуже добре маскуватися, щоб не було помітно наші підрозділи і відповідно теж протидіяти розвідці ворога. І також працює ворожа авіація, що теж ускладнює нашу роботу, тому що КАБи летять в бік наших позицій. І, звісно, КАБи - це така дуже потужна зброя", - сказав він.

Максим Білоусов зауважив, що за діями ворога постійно проводиться аеророзвідка. Українські військові слідкують за логістичними шляхами ворога.

"І як тільки він намагається ще висуватися, ми робимо все для того, щоб його нейтралізувати ще так на початку. Плюс існує така річ, як дистанційне мінування. І в цьому зараз дуже допомагають дрони і саме дистанційне мінування також є одним із засобів для того, щоб зупиняти противника ще як тільки він починає десь виходити або виїжджати.

Але я хотів би наголосити про те, що у ворога кількість живої сили дуже велика і дуже складно услідкувати за всім і побачити всі підходи до нашої позиції. Але наші хлопці, особливо зараз, після того, як бригада вступила до Третього армійського корпусу, ми масштабуємося, збільшуємося і наслідуємо тим правилам і тим знанням, які є в корпусу. Теж їх застосовуємо зараз в бою проти ворога, тож маємо надію на те, що найближчим часом побачимо і якісь успіхи в зоні нашої відповідальності", - розповів військовий.