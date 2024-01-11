Ворог накопичує ресурс для потужнішого наступу, - "Інформаційний спротив"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В районі Авдіївки противник буде продовжувати наступати. І саме ті явища, які ми зараз можемо спостерігати, на це вказують. Російське командування застосовує біля Авдіївки переважно підрозділи 1-го армійського корпуса, а це мобіки так званої ДНР. У такому випадку регулярні війська, які найбільш боєздатні, не так часто фігурують під час бойових дій. Тобто відбувається економія цього ресурсу", - зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, якщо порівнювати з 2023 роком, то на початок 2024 року угруповування ворога, яке оперує в районі Авдіївки, збільшено з 40 тис. особового складу до 45 тис. Відбувається збільшення цього угруповування і це буде продовжуватися.

"Тобто основна хвиля, я б сказав, не тільки масштабна, а й відчайдушна, ще попереду. Вона буде відбуватися у лютому, коли буде накопичений ворогом відповідний ресурс. Також будуть продовжуватися і штурмові дії росіян по лівобережній Херсонщині у напрямку Кринок. Вони там не зупиняться, так само як в районі Запорізької області і намагатимуться повернути позиції під свій контроль у районі Вербового, Прокопівки, Роботиного. Є також побоювання щодо відновлення наступальних дій у напрямку Вугледара. Були розрахунки, що противник може почати цей наступ до нового року, але він цього не зробив. Як би це не звучало цинічно, краще б вони почали до нового року цей наступ, тому що ми зараз можемо спостерігати таку затримку, яка означає, що ворог накопичує ресурс для потужнішого наступу. Отже, окупанти дійсно планують у першому кварталі 2024 року вирішити питання з Вугледаром", - резюмував Олександр Коваленко.